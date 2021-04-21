Anında onay verilecek! Nakit ihtiyacınız varsa kaçmaz! 50.000TL ve 36 ay geri ödemeli anında hesaba yatıyor!
Peş peşe açıklandı ve detaylar belli oldu! 50.000TL ve 36 ay geri ödemeli anında hesaba yatıyor! Bankaların kredi verme şartlarından ilki kredi notudur. Kredi notu dikkate alınarak bankalar onay vermektedir. Şayet sizlerde gereksinim kredileri de dâhil tam kredilerden onay almak istiyorsanız kredi anekdotunu mesele etmeyen bankaların kredi kampanyalarına müracaat yapabilirsiniz. Kredi sonucu olumlu olan kişiler anında kredi kullanımı yapabilirler. 36 ay vadeye kadar bankalardan kredi kullanılabilir. Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.
Bu kredi kampanyası kapsamında 36 ay vadeli 50 bin liraya kadar kredi verildiği belirtildi. Bu kredi kampanyasına SMS, Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitesi üzerinden başvuru yapılabildiği belirtildi. Bununla birlikte kredinin Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog'tan anında kullanabileceğiniz vurgulandı. Ziraat bankası kamu bankası olmasından dolayı başvuru yapan emekli vatandaşlara anında kredi imkânı sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.
BAŞVURU DETAYLARI
Söz konusu kredi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan üye olarak, Halkbank.com.tr üzerinden ise üye olmadan aşağıdaki link üzerinden başvuru yapılabileceği beliritldi. Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ NOTU DÜŞÜKLERE HIZLI KREDİ BAŞVURUSU
Ziraat bankası kamu bankası olmasından dolayı başvuru yapan emekli vatandaşlara anında kredi imkânı sağlamaktadır. Bunun için banka şubelerine gitmek yeterli olacaktır. Emekli olan kişiler 100,000TL'ye varan kredi imkânlarından yararlanmaları için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekiyor. Kullanılan kredilerde 6 ay erteleme imkânı da tanınıyor.
BURGAN BANK KREDİ NOTUNA BAKMADAN 50.000TL KREDİ VERİYOR
Burgan Bank tarafından kredi notunuz düşük olsa bile başvurularınız dâhilin de hemen kredi alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin emekli veya aktif çalışan olması gerekmektedir. Ayrıca bu krediye başvuru yapmak için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. 36 aya kadar varan imkânının yanında 3 ay ertelemeli olarak kredi çekmek mümkün.