Araç alacaklar dikkat! 170 bin TL’lik indirim ile Corolla Hatchback fırsatı! ÖTV indirimi yüzleri güldürecek!

Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu süreci değerlendirmek istiyor. Markaların modellerinde ne kadarlık indirim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle Corolla Hatchback'teki ÖTV fırsatı ön plana çıkıyor ve güncel fiyatı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Haberimizin içeriğinde Corolla Hatchback hakkında bilgi edinebilirsiniz.