Araç alacaklar dikkat! 170 bin TL’lik indirim ile Corolla Hatchback fırsatı! ÖTV indirimi yüzleri güldürecek!
Heyecanla beklenen ÖTV indiriminin yakın zamanda gelmesiyle birlikte bazı sıfır araçların fiyatlarına da bu güncelleme yansıdı. Araç alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar hangi marka ve modellerde indirimlerin yapıldığını, yeni fiyatların nasıl olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. 170 bin TL'lik indirim ile Corolla Hatchback fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor. Toyota Corolla'da geçerli olan ÖTV indirimi yüzleri güldürecek. ÖTV indirimi öncesi ve sonrasındaki Toyota Corolla modellerindeki fiyatlar haberimizde yer alıyor.
13.09.2021 11:20
- Son Güncelleme: 13.09.2021 11:20
Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu süreci değerlendirmek istiyor. Markaların modellerinde ne kadarlık indirim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle Corolla Hatchback'teki ÖTV fırsatı ön plana çıkıyor ve güncel fiyatı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Haberimizin içeriğinde Corolla Hatchback hakkında bilgi edinebilirsiniz.