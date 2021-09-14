1638 yeni onlarca kuruma kamu personeli, memur ve personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve alım yapan kurumlar

Memur ve personel alımı detayları sayfamızda yer alıyor. 12 kamu kurumu 1638 memur alımı, personel alımı ve kamu personeli alımı duyurusu.12 kamu kurumları 1638 kadroya personel alımı yapıyor. Kamu personeli alımı ve memur alımı müracaatları alınmaya başlandı. Bazı alımlarda müracaatlar başlamadı. Kılavuzu yayınlanan ilanlara nasıl müracaat uygulanacağı detayları sunuldu. Her kurum başlığında o haberin özel müracaat şartları ve kılavuzları yer almaktadır. Haberin içerisine girerek bütün detaylara ulaşabilirsiniz. İşte kadrolar ve alım yapan kurumlar...