Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON KRİTERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.