Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücretlilerin, memurların ve emeklilerin Ocak zammı için ipuçları geliyor. Kimin maaşına ne kadarlık artış göründü? İşte habere ilişkin tüm detaylar...
29.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 29.09.2022 06:57
ENFLASYON KRİTERİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.
Enflasyona ilişkin son tahmin Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.73 olarak gerçekleşti. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa yüzde 67.73'lük tahmine göre yeni asgari ücret Ocak'taki 4 bin 253 lira 40 kuruştan 7 bin 134 lira 23 kuruşa çıkabilecek.