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Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücretlilerin, memurların ve emeklilerin Ocak zammı için ipuçları geliyor. Kimin maaşına ne kadarlık artış göründü? İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
29.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 29.09.2022 06:57
Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında milyonların geliri artacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" açıklamasıyla, Ocak zamları gündeme oturdu.

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Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON KRİTERİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.

Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?

Enflasyona ilişkin son tahmin Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.73 olarak gerçekleşti. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa yüzde 67.73'lük tahmine göre yeni asgari ücret Ocak'taki 4 bin 253 lira 40 kuruştan 7 bin 134 lira 23 kuruşa çıkabilecek.

Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'daki yüzde 30'luk artış yıllık enflasyona tamamlanırsa da halen net 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücret yüzde 37.73 artışla 7 bin 575 lira 63 kuruşu bulacak.

Milyonlara yeni maaş! Asgari ücretli, memur, emekli... Kimin maaşı ne kadar olacak?

Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığı taktirde bu tutarlar da aşılacak. Asgari ücretin net 7 bin 500 liranın üzerinde olacağı yönündeki beklentiler büyük...

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