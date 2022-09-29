Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı! "Aralık ayında altın..." Uçuş başladı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Amerikan Merkez Bankasının (Fed) üst üste faizi artırması ve Fed Başkanı Jerome Powell'un faiz artırımı konusunda verdiği 'kararlılık' mesajı dolar karşısında, diğer para birimleri ve emtialarda kayıplara neden olmuştu. Ancak akşam saatlerinde işler tersine döndü. Gram altın fiyatı bir anda fırladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatında büyük değişim yaşandı.Son dakika altın fiyatları. ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini günlerde 75 baz puan arttırarak yüzde 3-3,25 yükseltmişti. Bu karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken, ons altında ise gerileme yaşandı. Ancak akşam saatlerinde altın fiyatları bir anda yükseldi.İşte tüm merak edilenler...