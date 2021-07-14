Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor
Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor. Evde üretip internetten satanlar vergi muafiyetinden yararlanıyor. Muafiyet; dokuma ürünleri, halı, kilim, havlu, örtü, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, takı yapma, tığ örgü işleri, dikiş, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler ve benzerlik gösteren, aynı koşullarla üretilenler için de geçerli.
14.07.2021 06:57
- Son Güncelleme: 14.07.2021 06:57
● BANKALAR da bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi kesintisi yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda kesinti oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda 1 işçinin en az 10 gün çalıştırılması gerekecek.