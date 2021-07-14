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Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor

Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor. Evde üretip internetten satanlar vergi muafiyetinden yararlanıyor. Muafiyet; dokuma ürünleri, halı, kilim, havlu, örtü, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, takı yapma, tığ örgü işleri, dikiş, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler ve benzerlik gösteren, aynı koşullarla üretilenler için de geçerli.

14.07.2021 06:57 - Son Güncelleme: 14.07.2021 06:57
Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor

Coronavirüs süreci evden üretimi teşvik ederken; milyonlarca ev kadını ve öğrenciye de iş fırsatı yarattı. İnternetten evde ürettiği ürünleri satanlara vergi muafiyeti sağlanıyor.

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Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor

Muafiyet, 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirler için uygulanıyor. Bu yıl hasılatın 240 bin lirayı aşmaması durumunda muafiyetten yararlanılabiliyor.

Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor

Muafiyetten yararlanmak için esnaf vergi muafiyet belgesi açmak ve herhangi bir bankadan ticari hesap açmak gerekiyor. Muafiyetin koşulları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlendi. Buna göre;

Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor

● ESNAF vergi muafiyeti belgesi alınacak ve 3 yılda bir güncellenecek.
● SATIŞ gelirlerinin tahsili ve bunlar üzerinden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek.

Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor

● BANKALAR da bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi kesintisi yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda kesinti oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda 1 işçinin en az 10 gün çalıştırılması gerekecek.