Evde üretene vergi yok: Milyonlarca ev kadınının üretime katılması vergi desteği ile teşvik ediliyor

● BANKALAR da bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi kesintisi yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda kesinti oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda 1 işçinin en az 10 gün çalıştırılması gerekecek.

