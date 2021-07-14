Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: En düşük memur emeklisi aylığı...
13.5 milyon emekli, dul ve yetime zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri dün başladı. SSK'lıların ödemeleri bugün tamamlanırken, yarın da sıra memur emeklilerine gelecek. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların ilave ödemelerine de zam geldi. Memur maaş katsayısındaki yüzde 8.45'lik artış ile aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 818 liradan 3 bin 56 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 155 liradan 2 bin 337 liraya çıktı.
14.07.2021 06:57
- Son Güncelleme: 14.07.2021 06:57