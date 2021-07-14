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Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: En düşük memur emeklisi aylığı...

13.5 milyon emekli, dul ve yetime zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri dün başladı. SSK'lıların ödemeleri bugün tamamlanırken, yarın da sıra memur emeklilerine gelecek. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların ilave ödemelerine de zam geldi. Memur maaş katsayısındaki yüzde 8.45'lik artış ile aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 818 liradan 3 bin 56 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 155 liradan 2 bin 337 liraya çıktı.

14.07.2021 06:57 - Son Güncelleme: 14.07.2021 06:57
Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: En düşük memur emeklisi aylığı...

Emekliler, dul ve yetimler hem Kurban Bayramı ikramiyelerine hem de Temmuz zamlarına kavuşmaya başladı.

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Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: En düşük memur emeklisi aylığı...

SSK emeklilerine dün başlayan zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri bugün tamamlanacak.

Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: En düşük memur emeklisi aylığı...

Maaş günü 22, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz olan SSK emeklileri, çifte ödemelerini bugün hesabında görecek.

Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: En düşük memur emeklisi aylığı...

Yarın da sıra memur emeklilerine gelecek. Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, birlikte ödenecek.

Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: En düşük memur emeklisi aylığı...

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.