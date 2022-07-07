530 bin kamu çalışanına kadro! Faruk Erdem canlı yayında ilk kez açıkladı: 3+1 formülü
Ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından, sözleşmeli personelin yer değiştirme, görevde yükselme sorunlarını da çözecek düzenleme için kollar sıvandı. Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli personelle ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Tabi bu çalışılacak Ekim ayına kadar, Ekim ayında da Meclis'e gelecek. Bunu da ilk A Haber ekranlarında söylemiş olduk." dedi. İşte Erdem'in canlı yayında ilk kez dile getirdiği o formül...
Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli personelle ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Tabi bu çalışılacak Ekim ayına kadar, Ekim ayında da Meclis'e gelecek. Bunu da ilk A Haber ekranlarında söylemiş olduk." dedi. İşte Erdem'in canlı yayında ilk kez dile getirdiği o formül...
BAKANLIKLAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI ORTAK ÇALIŞIYOR
Erdem, "Sözleşmelilerle ilgili bir iki kulis bilgisi vereyem, tabi burada birkaç kurum çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ama işin sahibi Çalışma Bakanlığı. Bakanlıklarla birlikte Cumhurbaşkalığı İdari İşler Başkanlığı koordinesinde çalışma yürüyor." dedi.
İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI
Masada 3+1 formülünün bulunduğu bilgisini veren Erdem, "Şu anda uygulanan 3+1 kuralının tekrar uygulanması söz konusu. Mevcut sözleşmelilerin tamamının kadroya geçmesi bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 yıl bekledikten sonra kadroya geçmesi gibi bir formül şu anda konuşuluyor. Tabi bu çalışılacak Ekim ayına kadar, Ekim ayında da Meclis'e gelecek. Bunu da ilk A Haber ekranlarında söylemiş olduk." ifadelerini kullandı.