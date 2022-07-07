530 bin kamu çalışanına kadro! Faruk Erdem canlı yayında ilk kez açıkladı: 3+1 formülü

İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI



Masada 3+1 formülünün bulunduğu bilgisini veren Erdem, "Şu anda uygulanan 3+1 kuralının tekrar uygulanması söz konusu. Mevcut sözleşmelilerin tamamının kadroya geçmesi bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 yıl bekledikten sonra kadroya geçmesi gibi bir formül şu anda konuşuluyor. Tabi bu çalışılacak Ekim ayına kadar, Ekim ayında da Meclis'e gelecek. Bunu da ilk A Haber ekranlarında söylemiş olduk." ifadelerini kullandı.