Emekliye 17.741 TL maaş müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.33 zam farkı ile 2'si 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.350, 11.585 TL alanlar...

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ilk beş aylık enflasyon verisi, memurların ve emeklilerin Temmuz zammı konusunda belirleyici olacak. Ekonomik gündemin en önemli maddelerinden biri olan bu açıklama, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Peki, temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammında kritik bir aşamaya gelindi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon verileri, Temmuz ayındaki zam oranını büyük ölçüde belirleyecek. Özellikle Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, memurların ve emeklilerin maaş artışında kullanılacak ilk beş aylık veri netleşmiş olacak.
İKİ ANKETTE DE AYNI ORAN
Enflasyon verileri merakla beklenirken, oranlara ilişkin ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette, Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.04 oldu.
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Mayıs ayı enflasyon tahmini yüzde 3.04 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 3.04 çıkarsa, ilk 5 aylık TÜFE yüzde 22.33 olacak.