Emekliye 17.741 TL maaş müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.33 zam farkı ile 2'si 1 arada maaş yatacak! 10.000, 10.350, 11.585 TL alanlar...

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ilk beş aylık enflasyon verisi, memurların ve emeklilerin Temmuz zammı konusunda belirleyici olacak. Ekonomik gündemin en önemli maddelerinden biri olan bu açıklama, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Peki, temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...