🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

Bankalar arasında mevduat faiz oranlarında rekabet hız kazandı. Vatandaşlar için cazip faiz oranları sunan bankalar, özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL mevduat yatırımlarında yüksek getiri vaat ediyor. Bir ayda elde edilen faiz kazancı bankadan bankaya farklılık gösterirken, yatırımcılar en avantajlı oranı yakalamaya çalışıyor.