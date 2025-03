🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

📌 1.000.000 TL için 32 günlük mevduat getirisi:

1️⃣ Fibabanka (Kiraz Hesap)

📈 Faiz Oranı: %47

💰 Net Kazanç: 35.024,66 TL

💳 Vade Sonu: 1.035.024,66 TL

2️⃣ Odea Bank (Günlük Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %46

💰 Net Kazanç: 34.279,45 TL

💳 Vade Sonu: 1.034.279,45 TL

3️⃣ ON Dijital Bankacılık (ON Plus)

📈 Faiz Oranı: %45,5

💰 Net Kazanç: 33.906,85 TL

💳 Vade Sonu: 1.033.906,85 TL