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🔥 500 bin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları yatırımcıların yüzünü güldürüyor. 500 bin TL ve 1 milyon TL'lik mevduat tutarlarında 32 günlük vade seçeneklerinde büyük rekabet yaşanıyor. Vatandaşlar, yüzde 47'yi aşan faiz oranlarıyla bir ayda 35 bin TL'ye varan kazanç elde edebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 08:51 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 08:51
🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

Bankalar arasında mevduat faiz oranlarında rekabet hız kazandı. Vatandaşlar için cazip faiz oranları sunan bankalar, özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL mevduat yatırımlarında yüksek getiri vaat ediyor. Bir ayda elde edilen faiz kazancı bankadan bankaya farklılık gösterirken, yatırımcılar en avantajlı oranı yakalamaya çalışıyor.

🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

📌 1.000.000 TL için 32 günlük mevduat getirisi:

1️⃣ Fibabanka (Kiraz Hesap)

📈 Faiz Oranı: %47

💰 Net Kazanç: 35.024,66 TL

💳 Vade Sonu: 1.035.024,66 TL

2️⃣ Odea Bank (Günlük Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %46

💰 Net Kazanç: 34.279,45 TL

💳 Vade Sonu: 1.034.279,45 TL

3️⃣ ON Dijital Bankacılık (ON Plus)

📈 Faiz Oranı: %45,5

💰 Net Kazanç: 33.906,85 TL

💳 Vade Sonu: 1.033.906,85 TL

🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

4️⃣ CEPTETEB (Marifetli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %44,5

💰 Net Kazanç: 33.161,64 TL

💳 Vade Sonu: 1.033.161,64 TL

5️⃣ DenizBank (E-Mevduat)

📈 Faiz Oranı: %43,5

💰 Net Kazanç: 32.416,44 TL

💳 Vade Sonu: 1.032.416,44 TL

6️⃣ Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %42,5

💰 Net Kazanç: 31.671,23 TL

💳 Vade Sonu: 1.031.671,23 TL

7️⃣ Enpara.com (Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %39,5

💰 Net Kazanç: 29.435,62 TL

💳 Vade Sonu: 1.029.435,62 TL

8️⃣ İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

📈 Faiz Oranı: %36

💰 Net Kazanç: 26.827,40 TL

💳 Vade Sonu: 1.026.827,40 TL

🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

📌 500.000 TL için 32 günlük mevduat getirisi:

1️⃣ ON Dijital Bankacılık (ON Plus)

📈 Faiz Oranı: %47,5

💰 Net Kazanç: 17.698,63 TL

💳 Vade Sonu: 517.698,63 TL

2️⃣ Fibabanka (Kiraz Hesap)

📈 Faiz Oranı: %47

💰 Net Kazanç: 17.512,33 TL

💳 Vade Sonu: 517.512,33 TL

🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

3️⃣ Odea Bank (Günlük Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %46

💰 Net Kazanç: 17.139,73 TL

💳 Vade Sonu: 517.139,73 TL

4️⃣ CEPTETEB (Marifetli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %44,5

💰 Net Kazanç: 16.580,82 TL

💳 Vade Sonu: 516.580,82 TL

🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

5️⃣ DenizBank (E-Mevduat)

📈 Faiz Oranı: %43,5

💰 Net Kazanç: 16.208,22 TL

💳 Vade Sonu: 516.208,22 TL

6️⃣ Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %42,5

💰 Net Kazanç: 15.835,62 TL

💳 Vade Sonu: 515.835,62 TL

🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

7️⃣ Enpara.com (Vadeli Hesap)

📈 Faiz Oranı: %37

💰 Net Kazanç: 13.786,30 TL

💳 Vade Sonu: 513.786,30 TL

8️⃣ İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

📈 Faiz Oranı: %36

💰 Net Kazanç: 13.413,70 TL

💳 Vade Sonu: 513.413,70 TL

🔥 500 bin ve 1 milyon TL’nin faiz getirisi tablosu güncellendi! 32 günde 35 bin TL kazanç!

Fotoğraflar: AA