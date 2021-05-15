Evde 3-4 saat çalışarak 1.500 TL kazanabilirsiniz! Binlerce kişi faydalanıyor! Başvuru yapmak çok kolay...
İş bulmak isteyen vatandaşlara İŞKUR üzerinden birçok kolaylık sağlanıyor. Evde çalışma yöntemiyle her yıl binlerce kişi para kazanabiliyor. İŞKUR evde iş imkanı fırsatından faydalanmak ise çok kolay. Evde 3-4 saat paketleme işi yaparak 1.500 TL kazanmak mümkün olabiliyor. Evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapılması gerekecek. İşte evde paketleme işinin başvuru detayları!
Evde 3-4 saat çalışarak 1.500 TL kazanmak mümkün. İŞKUR tarafından evlerinde çalışmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Evde paketleme yöntemiyle ek gelir kazanma hakkı elde edilebiliyor. İŞKUR evde paketleme projesi ile beraber vatandaşlara onlarca farklı iş seçeneği sunuyor. Evde yapılacak iş imkanları temel yeterliliklerin yanı sıra bazı durumlarda spesifik bir becerisi olanlara da hitap edebilecek çeşitlilikte olabiliyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak. Evde kına paketleme, nikah şekeri yapma ve poşet katlamama gibi işler yapılacak.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak. Evde kına paketleme, nikah şekeri yapma ve poşet katlamama gibi işler yapılacak.