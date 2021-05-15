ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS), Türkiye dahil olmak üzere, toplam 20 ülkede kullanılıyor. Şirket geçen yıl bu silah sistemlerinin üretim, teslimat ve geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.