ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor
Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor. Geçen yıl uzaktan komutalı silah sistemleri için yeni sözleşmeler imzalayan ASELSAN deniz platformları için yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L'yi geliştiriyor. Sarp'ın yeni versiyonları Sarp-Zafer ve Sarp-L ile Nefer, farklı silah sistemler ve konseptlerde kullanım için hazırlanıyor.
15.05.2021 11:40
- Son Güncelleme: 15.05.2021 11:41
Şirket 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Stamp-2 Sözleşmesi imzaladı. Stop-2'nin Bahreyn'e ihracatı gerçekleştirildi. Muhafız-2'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Katar Deniz Kuvvetlerine teslimatları tamamlandı. Muhafız-2'nin Katar ve Endonezya'ya ihracatına yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. Ayrıca yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.