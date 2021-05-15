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ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor. Geçen yıl uzaktan komutalı silah sistemleri için yeni sözleşmeler imzalayan ASELSAN deniz platformları için yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L'yi geliştiriyor. Sarp'ın yeni versiyonları Sarp-Zafer ve Sarp-L ile Nefer, farklı silah sistemler ve konseptlerde kullanım için hazırlanıyor.

15.05.2021 11:40 - Son Güncelleme: 15.05.2021 11:41
ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor.

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ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda kara, hava ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine sunuyor.

ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS), Türkiye dahil olmak üzere, toplam 20 ülkede kullanılıyor. Şirket geçen yıl bu silah sistemlerinin üretim, teslimat ve geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor

Deniz platformları için geliştirilen 12,7 milimetre (mm) Stabilize Makineli Tüfek Sistemi (Stamp-2), 25 mm Stabilize Top Sistemi (Stop-2) ve 30 mm Stabilize Top Sistemi'nin (Muhafız-2) yurt içi ve dışı talepler kapsamında üretim ve teslimatları sürdü.

ASELSAN ihracatta rakip tanımıyor! Dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere yenileri ekleniyor

Şirket 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Stamp-2 Sözleşmesi imzaladı. Stop-2'nin Bahreyn'e ihracatı gerçekleştirildi. Muhafız-2'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Katar Deniz Kuvvetlerine teslimatları tamamlandı. Muhafız-2'nin Katar ve Endonezya'ya ihracatına yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. Ayrıca yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.