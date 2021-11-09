Ev yapana devlet 30 bin TL hibe para yapıyor! Köye, bahçeye arsaya ev yaptırmak İstiyorum diyenlere devletten müjde!

Ve sonunda netleşti! Ev yapana devlet 30 bin TL hibe para yapıyor! Ülkemizin deprem kuşağında olması sonucunda vatandaşlar prefabrik evler hakkında araştırma yapmaya başladı. Prefabrik ev fiyatları evin büyüklüğü ve sahip olduğu özelliklere göre belirleniyor. Peki, prefabrik ev fiyatları ne kadar, prefabrik ev yapana devlet katkısı ne kadar, devlet desteği kaç TL, müracaat şartları neler, devlet kimlere prefabrik ev yardımı yapıyor?