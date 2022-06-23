Ev ve araba fiyatları düşüyor! Bu tarihi kaçıran başını taşlara vuracak! İslam Memiş’ten son dakika kritik bayram müjdesi! ’Bekleyin çünkü...’

Altın ve dolar yorumları milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez emlak ve otomotiv sektörüyle ilgili vatandaşları uyardı. Araba ve ev alma hayali olanları ilgilendiriyor! O tarihi bir yere not edin. Fiyatların düşeceği müjdesi geldi. İslam Memiş bayram sonrasını işaret ederek kritik açıklamalarda bulundu. ''Balon fiyatlar görüldü, fiyatlar düşecek.'' diyen Memiş konut ve otomobil alıcıları için tarih verdi. İşte İslam Memiş'ten son dakika açıklamalar...