1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile... 18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden birinde de 18-55 yaş arasına 12 ayda 3 kez ödeme yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir.'' denildi. Sosyal yardım faydalanıcılarının Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yönlendirmesi sonucunda işe yerleştirilmesi halinde veriliyor. 1275 TL alma şansı! İşte detaylar...