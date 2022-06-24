1275 TL! 12 ayda 3 kez ödeme yapılacak! Belge şartı yok TC kimlik kartı ile... 18-55 yaş arasına sosyal yardım müjdesi!
18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa veriliyor. 1275 TL sosyal yardım müjdesi! İstihdam Yardımlarını halen bir çok kişi bilmiyor. Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müraacaat edilir. Ardından da ödeme alınabilir. İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden birinde de 18-55 yaş arasına 12 ayda 3 kez ödeme yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir.'' denildi. Sosyal yardım faydalanıcılarının Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yönlendirmesi sonucunda işe yerleştirilmesi halinde veriliyor. 1275 TL alma şansı! İşte detaylar...
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Programları kapsamında işe başlama ve işe yönlendirme parası veriyor. Peki kimler başvurabilir? Hangi evraklar isteniyor? Kaç TL veriliyor? Ne zaman ödenir? Tüm soruların cevapları haberimizin devamında...
👉İŞE BAŞLAMA YARDIMI
Yardım Programı: İşe Başlama Yardımı
Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcıları
Başvuran: İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar
Kimler faydalanır: Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde yararlanabilir.