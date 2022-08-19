Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Kiracılar başta olmak üzere bir eve sahip olmak içinde bulunduğumuz zamanlarda çok sayıda vatandaşın hedefidir. Buna göre sıfır faizli konut kredi çekmek mümkün. Kısıtlı sayıda insana bildirilen ve kısıtlı sayıdaki insan doğrultusundan faydalanılan bu kredide gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları, savaş ve harp malulü vatandaşlar ön plandadır. Hem de eşini ve yakınlarını yitirmiş vatandaşlar de faizsiz ve düşük taksitli konut kredisi kullanabiliyor.