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Haberler Ekonomi Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Hak sahipleri içerisinde ilk olarak malulün kendine bu kredi kullandırılmaktadır. Bu ile ilgili yararlanmadan ölürse duş eşi, eşi de hayatta değilse ya da eş başkasıyla evlendiyse çocuklarından biri krediyi kullanabilir.

takvim.com.tr
19.08.2022 10:10 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:10
Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Kiracılar başta olmak üzere bir eve sahip olmak içinde bulunduğumuz zamanlarda çok sayıda vatandaşın hedefidir. Buna göre sıfır faizli konut kredi çekmek mümkün. Kısıtlı sayıda insana bildirilen ve kısıtlı sayıdaki insan doğrultusundan faydalanılan bu kredide gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları, savaş ve harp malulü vatandaşlar ön plandadır. Hem de eşini ve yakınlarını yitirmiş vatandaşlar de faizsiz ve düşük taksitli konut kredisi kullanabiliyor.

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Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Böylece konut kredisi çekmek konusu ile ilgili ayrıcalıklı fırsatlardan söz edebiliyoruz. Fakat burada kredi çekmeden evvel tetkik yapmanız da gerekiyor!

Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Sıfır Faizli Konut Kredisi Başvurusu

Avantajları çok olan bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar ilk olarak talep edilen belgelerini hazır etmek durumundadır. Başvurular Ziraat Bankası içeriğinde yapılıyor.

Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Bankanın şubelerinden birine giderek alakalı personele bu kampanyaya müracaat gerçekleştirmek istediğinizi belirtmelisiniz.

Başvuru yapan aldı, alamayan treni kaçırır! Aylık 1.250 TL taksitle sıfır faizli konut kredisi veriliyor!

Personel gereken işlemleri hallederek lüzumlu halde müracaat yapan vatandaşlardan daha ayrıntıyı belge ve bilgi isteği yapabilir. Gereken bütün belgeleri ilettikten sonra onay bekleyebilirsiniz.

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