Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

ÖDEME TEKLİFİ

Posta gazetesinin haberine göre; 1 yıl boyunca yüzde 25'ten fazla zam yapamayacak olan ev sahipleri hem düzenlemeden sıyrılmak hem de 2-3 kat daha fazla bedelle kiraya vermek için eski kiracısını 'parayla' çıkarmanın yolunu deniyor. Edindiğimiz bilgilere göre, kiracısına taşınma masraflarını ve birkaç aylık kira bedelini verip evi boşaltmasını teklif edenler var. Kiracılar, "Yeni kiracıya evi 2-3 kat fazla paraya verince, tek aylık kira bile bu teklif ettiği parayı karşılıyor" diyor.