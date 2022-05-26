26 Mayıs Halkbank, Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları değişti! Derman olacak son dakika faiz müjdesi!

Merkez Bankası faiz oranının gündeme gelmesiyle birlikte güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam edilirken son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından yakından takibe alındı. Yapılan son duyuruya göre bankalar kredi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar banka banka faiz oranlarını merak ederek araştırma yapmaya başladı. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını duyurdu.