26 Mayıs Halkbank, Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları değişti! Derman olacak son dakika faiz müjdesi!
Bankaların Mayıs sonu kredi faiz oranları tek tek değişti. Birçok ihtiyacını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. Mayıs ayının ortalarında bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. Merkez Bankası faiz kararının gündemde yer alması sebebiyle faiz oranları da merak edildi. İşte en uygun kredi faiz oranları haberimizde yer alıyor
26.05.2022 10:29 - Son Güncelleme: 26.05.2022 10:29
Merkez Bankası faiz oranının gündeme gelmesiyle birlikte güncel kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam edilirken son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından yakından takibe alındı. Yapılan son duyuruya göre bankalar kredi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar banka banka faiz oranlarını merak ederek araştırma yapmaya başladı. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını duyurdu.