1 Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar ve eklenen yeni düzenlemeler, hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Seyyanen artışlar ve taban maaş ayarlamaları, özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik önemli iyileştirmeler sunuyor. Dul ve yetim maaşları da bu değişikliklerden faydalanıyor. İkramiye ödemelerindeki artışlar ise, emeklilerin özel günlerde ekonomik olarak rahatlamalarını sağlıyor.

2 Aralık Enflasyonu ve Maaş Artışları Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı %37,57 oldu. Bu orana ek olarak, %11,68'lik bir refah payı eklendi, böylece emeklilerin zam oranları %49,25'e eşitlendi. İlk olarak, %37,57'lik zamlı maaşlar yatırıldı. Şubat ayı içerisinde, yasal düzenlemelerin ardından, maaş farkları da emeklilerin hesaplarına aktarıldı.