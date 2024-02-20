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Emekli maaşına 5.000 TL seyyanen zam müjdesi! %33'lük ek zam ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya ilave edilecek! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar...

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar, son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Özellikle önümüzdeki günlerde, emeklilerle ilgili yeni açıklamaların yapılması bekleniyor. Bu açıklamalar, ikramiye dönemlerini ve Temmuz ayındaki artışları kapsayacak. Ayrıca, emekliler için düşünülen birçok indirim ve kolaylık da gündemde yer alıyor. Ulaşım, elektrik, su indirimleri ve kira yardımları gibi konular, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Öte yandan emekliye seyyanen yapılan zam maaşlara eklendi. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 08:23 Güncelleme 20 Şubat 2024, 08:28
Emekli maaşına 5.000 TL seyyanen zam müjdesi! %33’lük ek zam ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya ilave edilecek! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar... 1

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar ve eklenen yeni düzenlemeler, hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Seyyanen artışlar ve taban maaş ayarlamaları, özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik önemli iyileştirmeler sunuyor. Dul ve yetim maaşları da bu değişikliklerden faydalanıyor. İkramiye ödemelerindeki artışlar ise, emeklilerin özel günlerde ekonomik olarak rahatlamalarını sağlıyor.

Emekli maaşına 5.000 TL seyyanen zam müjdesi! %33’lük ek zam ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya ilave edilecek! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar... 2

Aralık Enflasyonu ve Maaş Artışları

Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı %37,57 oldu. Bu orana ek olarak, %11,68'lik bir refah payı eklendi, böylece emeklilerin zam oranları %49,25'e eşitlendi. İlk olarak, %37,57'lik zamlı maaşlar yatırıldı. Şubat ayı içerisinde, yasal düzenlemelerin ardından, maaş farkları da emeklilerin hesaplarına aktarıldı.

Emekli maaşına 5.000 TL seyyanen zam müjdesi! %33’lük ek zam ile en düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya ilave edilecek! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar... 3

Seyyanen Artış ve Taban Maaş Ayarlamaları

Bellir bir maaşın altında olan emeklilere, seyyanen artış yapıldı. Örneğin, taban maaş 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi, bu da yaklaşık %33'lük bir artışa tekabül ediyor.

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