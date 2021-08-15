Ev sahibi ve kiracı herkesi ilgilendiriyor! Kiraya zamda 5 yıl detayı
Son dönemde ev fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kiralarda da artış yaşandı. Özellikle bazı fırsatçı ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkararak, yerine daha yüksek bedelle yeni kiracı aldığına yönelik şikayetler arttı. Ancak ev sahibi ve kiracılar arasında iki tarafı da bağlayan hukuki maddeler bulunuyor. İşte o detaylar...
Kiralık ev arzı azalıp, talep artınca fiyatlar hızla yükseldi. Kiralardaki artışı gören kimi ev sahipleri yasal sınırın üzerinde zam talep eder oldu. Ancak ev sahiplerinin istedikleri oranda fiyat artışı yapması mümkün değil. Konut değerindeki yükselişi gerekçe göstererek kiraya zam yapmak isteyen ev sahibinin de kiralamanın üzerinden 5 yıl geçmeden ve mahkeme yoluna gitmeden Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamaları üzerinde artış yapma hakkı bulunmuyor.
Artan taleple kira bedellerinde de yükseliş görüldüğüne dikkati çeken Akipek, Borçlar Kanunu'na hem kira bedelinin belirlenmesi hem de kira sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin bazı hükümler bulunduğunu ifade etti.
TÜFE ORTALAMASI
Akipek, kira bedelinin TÜFE'nin 12 aylık ortalamalarına göre artırılabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Ağustos ayı itibarıyla bu oran yüzde 15,15. Bu ay kira bedeli belirleyeceksem, TÜFE'deki 12 aylık artış oranı olan yüzde 15.15'i geçmemem gerekiyor.