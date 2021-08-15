Talep patladı, herkes telefona sarıldı! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Kia, Dacia sıfır araç fiyatı!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç bu kararı beklemediklerini kendileri için sürpriz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Piyasa olarak böyle bir karar beklemiyorduk. Yapılan indirimin sıfır araç piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Piyasada yaşanan son gelişmeler nedeniyle satın alma gücü oldukça düşmüştü. O nedenle bu kararla birlikte piyasa hareketlenecek. Sıfır araç fiyatlarında 30 bin lira ile 80 bin lira arasında bir indirim bekliyoruz. Bu karar ile birlikte vergi matrahı birimi artırıldı. 300 bin liralık bir araç yeni karar ile birlikte 250 bin TL'ye düşecek. İkinci el fiyatlarında ise ilk etapta düşüş beklemiyorum. İlerleyen günlerde bir miktar indirim olabilir."