Talep patladı, herkes telefona sarıldı! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Kia, Dacia sıfır araç fiyatı!
Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Sıfır araçlara talep patladıktan sonra sipariş için herkes telefona sarıldı ve sipariş vermeye başladı. Yoğun talebin başlamasıyla birlikte Renault, Fiat, Kia, Dacia sıfır araç fiyatları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapılmıştı. Bu durum sıfır araç fiyatlarını da doğrudan etkilemişti. İşte; sıfır araç fiyatları ne kadar oldu?
Araç piyasasında hareketli günler başladı. Sıfır araç almak isteyenlere müjdeli haber geçtiğimiz gün gelmişti. Matrah limitlerinde yapılan değişiklik sonrası sıfır araç fiyatlarında indirim dönemi başladı. Firmalar araç fiyatlarını tek tek güncelledi. Peki; sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Kia, Dacia ve diğer firmaların sıfır araç fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50'lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç bu kararı beklemediklerini kendileri için sürpriz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Piyasa olarak böyle bir karar beklemiyorduk. Yapılan indirimin sıfır araç piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Piyasada yaşanan son gelişmeler nedeniyle satın alma gücü oldukça düşmüştü. O nedenle bu kararla birlikte piyasa hareketlenecek. Sıfır araç fiyatlarında 30 bin lira ile 80 bin lira arasında bir indirim bekliyoruz. Bu karar ile birlikte vergi matrahı birimi artırıldı. 300 bin liralık bir araç yeni karar ile birlikte 250 bin TL'ye düşecek. İkinci el fiyatlarında ise ilk etapta düşüş beklemiyorum. İlerleyen günlerde bir miktar indirim olabilir."