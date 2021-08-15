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ÖTV güncellendi sektörde rekabet başladı! Otoda faiz sıfırlandı: İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...

Otomotiv sektörü ÖTVgüncellemesi ile yeniden hareketlendi. Düşen fiyatlarla talep artınca firmalar kampanyaları devreye soktu. Yakıt hediyesi veren de var, faizi sıfır yapan da. İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...

15.08.2021 07:02 - Son Güncelleme: 15.08.2021 07:02
ÖTV güncellendi sektörde rekabet başladı! Otoda faiz sıfırlandı: İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...

Pandemiye rağmen canlılığını devam ettiren otomobil sektörüne şimdi de ÖTV dopingi geldi. ÖTV matrahlarındaki güncelleme ile fiyatlarda 50 bin liraya varan indirim olması hem talebi artırdı hem de sektörü canlandırdı.

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ÖTV güncellendi sektörde rekabet başladı! Otoda faiz sıfırlandı: İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...

Firmalar da yeni kampanyaları bir bir devreye sokmaya başladı.

ÖTV güncellendi sektörde rekabet başladı! Otoda faiz sıfırlandı: İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...

CITROEN: Ağustos ayı kampanyasında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuyor.

ÖTV güncellendi sektörde rekabet başladı! Otoda faiz sıfırlandı: İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...
ÖTV güncellendi sektörde rekabet başladı! Otoda faiz sıfırlandı: İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...

DACIA: Kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme avantajı sunuluyor.

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