ÖTV güncellendi sektörde rekabet başladı! Otoda faiz sıfırlandı: İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...
Otomotiv sektörü ÖTVgüncellemesi ile yeniden hareketlendi. Düşen fiyatlarla talep artınca firmalar kampanyaları devreye soktu. Yakıt hediyesi veren de var, faizi sıfır yapan da. İşte ÖTV sonrası araba fiyatları...
15.08.2021 07:02
- Son Güncelleme: 15.08.2021 07:02
Pandemiye rağmen canlılığını devam ettiren otomobil sektörüne şimdi de ÖTV dopingi geldi. ÖTV matrahlarındaki güncelleme ile fiyatlarda 50 bin liraya varan indirim olması hem talebi artırdı hem de sektörü canlandırdı.