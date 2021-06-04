Anında hesaplara yatıyor! 200 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli olarak alınabiliyor! Hemen almak için...
Hemen hesaba 200 bin TL geçiyor! Yapı Kredi Bankası'nından yapılan açıklamada, "KOBİ'lere nefes aldıran kredi! TOBB iş birliği ve Kredi Garanti Fonu teminatıyla firmanızın nakit ihtiyaçlarına özel 200.000 TL'ye varan tutarlarda, 6 ay ödemesiz dönemli, 18 ay vadeli kredi imkanı için sizleri şubelerimize bekliyoruz." denildi. Düşük faiz oranlarıyla geçtiğimiz sene KOBİ'lerin ilgi odağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi Projesi bu yıl da yoğun talep görüyor. Eczaneler, kooperatifler, döviz büfesi/bürosu, factoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavirler Nefes Kredisi'nden faydalanamıyor. Peki Nefes kredisi nedir?
Yapı Kredi Bankası'nın TOBB işbirliği ve Kredi Garanti Fonu teminatıyla firmaların nakit ihtiyaçlarına göre hayata geçirdiği 6 ay ödemesiz kredi kampanyasına başvurular sürüyor. Nefes kredisini kimler alabilir sorusu milyonlarca esnaf tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İki ya da üç ay içerisinde toplam 70 bin oda ve borsa üyesinin faydalanmasının beklendiği Nefes Kredisi, birçok esnafın maddi sıkıntılarını giderecek. Peki, nefes kredisini kimler alabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?
Program kapsamında 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre minimum 25% kayıp yaşayan, 2020 cirosu 10 mio TL ve altı olan KOBİ'ler* için ciro kriterlerine bağlı olarak 200.000 TL'ye varan destek sağlanacaktır. İlgili KOBİ'lerin; TOBB'a bağlı Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Borsası üyeleri** olması gerekmektedir.