Anında hesaplara yatıyor! 200 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli olarak alınabiliyor! Hemen almak için...

Yapı Kredi Bankası'nın TOBB işbirliği ve Kredi Garanti Fonu teminatıyla firmaların nakit ihtiyaçlarına göre hayata geçirdiği 6 ay ödemesiz kredi kampanyasına başvurular sürüyor. Nefes kredisini kimler alabilir sorusu milyonlarca esnaf tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İki ya da üç ay içerisinde toplam 70 bin oda ve borsa üyesinin faydalanmasının beklendiği Nefes Kredisi, birçok esnafın maddi sıkıntılarını giderecek. Peki, nefes kredisini kimler alabilir? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?