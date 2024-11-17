Ev sahibi olacaklar dikkat: 120 ay vadeli 2.79 faiz ile konut kredisi imkanı geldi! 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi ne kadar?

Faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasasında hareketlilik başladı. Özellikle 2,79 faiz oranı ve 120 ay vadeli kredi seçenekleri, ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 1 milyon lira kredi çekildiğinde aylık ödeme tutarı yaklaşık 29 bin TL olarak hesaplanıyor. 120 aylık vade sonunda ise toplam ödeme 3 milyon 480 bin TL'ye ulaşıyor.

Aynı kredi 5 faiz oranıyla çekilseydi, aylık ödeme 52 bin TL, toplam ödeme ise 6,3 milyon TL olacaktı. Bu fark, faiz oranlarındaki küçük değişimlerin bile kredi maliyetini ne kadar etkilediğini gözler önüne seriyor.