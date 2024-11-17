36 FARKLI KURUM DUYURDU: 795 memur alımı yapılacak! Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, OGM, Strateji ve Bütçe Başkanlığı...

Kamu kurumları ve üniversiteler, personel alımları için ilanlarını yayınladı. Öğretim üyesi, öğretim elemanı, memur, uzman yardımcısı, sürekli işçi ve sözleşmeli personel kadroları için başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu. İşte alım yapılacak toplam 795 kişilik pozisyonun ayrıntıları...

Kamu Personeli Olmanın Avantajları: Maaş Zammı, Tatil ve İş Güvencesi Kamu sektörü, sağladığı avantajlar nedeniyle iş arayanlar arasında popülerliğini koruyor. Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olarak çalışan bireyler, düzenli maaş artışlarından tatil imkanlarına kadar birçok hakka sahip oluyor.