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36 FARKLI KURUM DUYURDU: 795 memur alımı yapılacak! Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, OGM, Strateji ve Bütçe Başkanlığı...

Son dönemde birçok kamu kurumu öğretim üyesinden memura, işçiden uzman yardımcısına kadar farklı pozisyonlar için alım ilanları yayınladı. Özellikle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve çeşitli üniversiteler alım süreçlerini başlatmış durumda. Başvuru yapmak isteyen adayların ilan tarihlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor. İşte kasım ayı yeni memur alımı ilanları...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 16:20
36 FARKLI KURUM DUYURDU: 795 memur alımı yapılacak! Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, OGM, Strateji ve Bütçe Başkanlığı...

Kamu kurumları ve üniversiteler, personel alımları için ilanlarını yayınladı. Öğretim üyesi, öğretim elemanı, memur, uzman yardımcısı, sürekli işçi ve sözleşmeli personel kadroları için başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu. İşte alım yapılacak toplam 795 kişilik pozisyonun ayrıntıları...

36 FARKLI KURUM DUYURDU: 795 memur alımı yapılacak! Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, OGM, Strateji ve Bütçe Başkanlığı...

Kamu Personeli Olmanın Avantajları: Maaş Zammı, Tatil ve İş Güvencesi

Kamu sektörü, sağladığı avantajlar nedeniyle iş arayanlar arasında popülerliğini koruyor. Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olarak çalışan bireyler, düzenli maaş artışlarından tatil imkanlarına kadar birçok hakka sahip oluyor.

36 FARKLI KURUM DUYURDU: 795 memur alımı yapılacak! Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, OGM, Strateji ve Bütçe Başkanlığı...

Yılda İki Defa Maaş Zammı

Kamu personeli, yılda iki kez maaş zammı alarak enflasyon karşısında gelirlerini koruma imkanına sahip. Bu zammın yanı sıra, mesai ücretleri ve ek ödemelerle maaşlar daha da artabiliyor. Günümüzde en düşük memur maaşı 40 bin TL seviyesine ulaştı.

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