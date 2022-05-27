Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün
Ülkemizde ev kadınlarına emeklilik yolunu isteğe bağlı sigorta açıyor. Ev kadınları ayda en az bin 601 lira ödeme yaparak emekli maaşına kavuşuyor. Evde üretim yapanlar için ise farklı bir imkan bulunuyor.
27.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.05.2022 06:59
Türkiye'de emeklilik imkanına sadece bir işyerinde ya da kendi açtığı işyerinde çalışanlar değil, ev kadınları da kavuşabiliyor. Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Peki ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli oluyor? İşte detayları:
NEREYE VE NASIL BAŞVURULUYOR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekiyor.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli oluyor.