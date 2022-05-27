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Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün

Ülkemizde ev kadınlarına emeklilik yolunu isteğe bağlı sigorta açıyor. Ev kadınları ayda en az bin 601 lira ödeme yaparak emekli maaşına kavuşuyor. Evde üretim yapanlar için ise farklı bir imkan bulunuyor.

Çığıl Ön Yener
27.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 27.05.2022 06:59
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün

Türkiye'de emeklilik imkanına sadece bir işyerinde ya da kendi açtığı işyerinde çalışanlar değil, ev kadınları da kavuşabiliyor. Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Peki ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli oluyor? İşte detayları:

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Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün

5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle malullük ve yaşlılık aylığı almamak, 18 yaşını doldurmak.

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün

NEREYE VE NASIL BAŞVURULUYOR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekiyor.

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli oluyor.

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