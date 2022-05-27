Ev kadınlarına emeklilik müjdesi: En az bin 601 lira ödeme yaparak emekli olmak mümkün

Türkiye'de emeklilik imkanına sadece bir işyerinde ya da kendi açtığı işyerinde çalışanlar değil, ev kadınları da kavuşabiliyor. Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Peki ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli oluyor? İşte detayları: