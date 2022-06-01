1 Haziran sigara ÖTV ZAMLI fiyat listesi! SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SİGARAYA FLAŞ ÖTV ZAMMI! Sigara fiyatları ÖTV zammı ile arttı. 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla sigara fiyatları arttı. Buna göre alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV zammı uygulandı. 81 ildeki sigara tiryakileri de hangi sigaraya ne kadar zam geldiğini araştırmaya koyuldu. Peki ÖTV zammı sigara fiyatlarına yansıdı mı, ne zaman yansıyacak? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? İşte 28 Mayıs sigara ÖTV ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...