Ev hayali kuranlar dikkat! 180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, faiz oranları…

Ev almak milyonlarca vatandaşın hayalidir ve bu hayale ulaşabilmek için kredi şartlarını araştırıyor. Pek çok kişi Ziraat Bankası, Halkbank, TEB gibi bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor ve nasıl güncellemeler olduğunu merak ediyor. 180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi fırsatının yanı sıra farklı tutarlarda da kredi çekebilirsiniz. 2021 Ekim ayı bankaların konut kredisi faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.