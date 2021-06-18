Akbank ve Vakıfbank'tan açıklama: İcra ile konut satışlarının listesi yayına alındı! Tam 50 bin TL’ye bile koyulan ev satışları…

50 bin TL'ye bile ev ilanları oldukça ilgi çekiyor. Çoğu kişi ev sahibi olabilmek için yapmış olduğu birikimlerinin yanında oldukça yüksek faizlerle kredi çekmekte ve 10 sene 20 sene gibi uzun süreleri kredi borcu ödeyerek geçirmektedir. Bu yüzden kişiler daha ucuza konut sahibi olmanın yani ev sahibi olmanın yollarını aramaktadırlar. Bu manada Akbank ve Vakıfbank gayrimenkul satış listelerini bankaya ait olan resmi internet sitesi üzerinden yayına aldı. Yayına alınan ilanlara bakılacak olduğu zaman oldukça uygun fiyatlara dahi konut satışlarının yer aldığı dikkatleri çekti. İlanlarda ihale yöntemi geçerli olacak ve bu şekilde isteyen herkes katılım sağlayabilecek.

18.06.2021 12:16 - Son Güncelleme: 20.06.2021 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





