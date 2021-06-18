Akbank ve Vakıfbank'tan açıklama: İcra ile konut satışlarının listesi yayına alındı! Tam 50 bin TL’ye bile koyulan ev satışları…
50 bin TL'ye bile ev ilanları oldukça ilgi çekiyor. Çoğu kişi ev sahibi olabilmek için yapmış olduğu birikimlerinin yanında oldukça yüksek faizlerle kredi çekmekte ve 10 sene 20 sene gibi uzun süreleri kredi borcu ödeyerek geçirmektedir. Bu yüzden kişiler daha ucuza konut sahibi olmanın yani ev sahibi olmanın yollarını aramaktadırlar. Bu manada Akbank ve Vakıfbank gayrimenkul satış listelerini bankaya ait olan resmi internet sitesi üzerinden yayına aldı. Yayına alınan ilanlara bakılacak olduğu zaman oldukça uygun fiyatlara dahi konut satışlarının yer aldığı dikkatleri çekti. İlanlarda ihale yöntemi geçerli olacak ve bu şekilde isteyen herkes katılım sağlayabilecek.
Ülkemizde her gün çok sayıda konut, gayrimenkul ya da ev borçlarının ödenmemesi yüzünden el konularak, icradan satışa çıkarılmaktadır. Bu evler neredeyse değerinin %40'ına aşağısında fiyatlarla icradan satışa çıkartılmaktadır. Bu anlamda Akbank ve Vakıfbank gayrimenkul satış listelerinibankaya ait olan resmi internet sitesi üzerinden yayına aldı. Yayına alınan ilanlara bakılacak olduğu zaman 50 bin TL ye dahi konut satışlarının yer aldığı dikkatleri çekti. İlanlarda ihale yöntemi geçerli olacak ve bu şekilde isteyen herkes katılım sağlayabilecek.
Yaşanan faiz fiyat artışlarının ardından daha uygun fiyatlar ile ev alma düşüncesinde olanlar için Akbank icrada konut satış listesini resmi internet sitesi üzerinden yayına aldı. Yayınlanmış olan ilan içerisinde 50 bin TL ile 150 bin TL ye kadar konut satışlarının başlamış olduğu dikkatleri çekti. İlan içerisinde bulunan konutları alabilmek için teklif verme düşüncesinde olan kişilerin en yakın Akbank şubelerin giderek başvuru yapması gerekir.
Başvuru için istenen belgeler
Akbank icrada konut satış listesini resmi internet sitesi üzerinden yayına aldıktan sonra başvuru yapacak kişilerin hazırlamaları gereken belgeler belli oldu. Bu anlarda AKBANK TA.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ içerisindeki tüm sayfalara atılacak imzalar ile yatırım yapılan dekontların yanı sıra farklı belgeler de gerekli olacak.
Bu belgeler;Kimlik fotokopisi ( gerçek olan kişiler için )AKBANK TA.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ imzalayan şirket yetkililerine ait son tarihli olan imza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri ile vergi levha fotokopileri ( tüzel kişiler için )Bu belgeler hazırlandıktan sonra kişilerin şubelere giderek teslim etmesi gerekir.Başvuru yapan kişilerin başvuruları şube tarafından tamamladıktan sonra gerekli kontroller yapılır ve onay verilir. Eğer onay verilmesi tamamlandıysa kayıtlı olan telefonlara gayrimenkul satış yönetim sistem girişi bilgileri için şifre gelecektir. Kullanıcı adı ile şifre sayesinde sisteme giriş yapan kişiler diledikleri an tekliflerini iletebileceklerdir.