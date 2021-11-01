Ev hanımlarına müjde! Gelir belgesi olmadan, kefilsiz, şartsız 50 bin TL kredi fırsatı! İşte kredi veren o bankalar…

Bankalar kredi vermeden önce başvuru yapanların bilgilerini yakından inceliyor ve bir karara varıyor. Gelir belgesi sunamayan daha önce hiç çalışmamış ya da çalışsa da sigortası yapılmamış ev hanımları kredi çekemediği için üzgündü fakat bazı bankalar bu fırsatı sunuyor. Gelir belgesi olmadan, kefilsiz, şartsız 50 bin TL kredi fırsatı sunan bankaların hangileri olduğu gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Sizin için en uygun olan bankaya başvurabilir ve 50 bin TL kredi sonucunuz takibini yapabilirsiniz. İşte detaylar!