Ev hanımlarına müjde! Gelir belgesi olmadan, kefilsiz, şartsız 50 bin TL kredi fırsatı! İşte kredi veren o bankalar…
Acil nakit ihtiyacı olan fakat gelir belgesi sunamadığı için kredi alamayan ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Gelir belgesi olmadan, kefilsiz, şartsız 50 bin TL kredi fırsatı sunan bankalar gündemde yoğun bir ilgiyle araştırır oldu. Şu an ev hanımı olan daha önce sigortalı bir işte çalışıp çalışmadığı, sigortasız şekilde çalışma hayatının olması gibi sebepler herhangi bir olumsuzluk yaratmıyor. Ev hanımlarına kredi veren bankaların hangileri olduğunu sizler için haberimizde derledik. Peki ev hanımları hangi bankalardan 50 bin TL kredi alabilir? İşte merak edilen tüm bilgiler!
Bankalar kredi vermeden önce başvuru yapanların bilgilerini yakından inceliyor ve bir karara varıyor. Gelir belgesi sunamayan daha önce hiç çalışmamış ya da çalışsa da sigortası yapılmamış ev hanımları kredi çekemediği için üzgündü fakat bazı bankalar bu fırsatı sunuyor. Gelir belgesi olmadan, kefilsiz, şartsız 50 bin TL kredi fırsatı sunan bankaların hangileri olduğu gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Sizin için en uygun olan bankaya başvurabilir ve 50 bin TL kredi sonucunuz takibini yapabilirsiniz. İşte detaylar!
Ev hanımlarına kredi veren bankalar
Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; bankalar bilhassa ev hanımlarına özel "belli devre ve kampanyalar dışında" sabit bir kredi paketi sunmamaktadır. Ev hanımının kredi alabilmesi amacıyla ilk evvelce kredi notunun "iyi" düzey olarak bilindiği en az 1.000 ve üstünde olması gerekmektedir.
Bu inceleme ve değerlendirmelerden olumlu olarak geride bıraktığımız kredi müracaatı yapan şahıslar ise bankadan kredi almaya hak kazanırlar. Günümüzde gelir belgesiz ve çalışmayan ev hanımlarına kredi veren pek çok değişik banka bulunmaktadır.