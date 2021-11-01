Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

DOKUZ AYDA 23 BİN EMEKLİ

Bugüne kadar BES'ten, 161 bin kişi emekli oldu. Bir başka ifadeyle, 161 bin özel emekli var. Özellikle son iki yılda emekli sayısının arttığı görülüyor ki, 2020'nin başından bu yana 48 bine yakın kişi sistemden emekli olmuş, bunun da 23 binden fazlası bu yılın 9 ayında emekliği elde etmiş.