Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem
Çalışanlar iş yaşamları boyunca güzel bir emekliliğin hayalini kuruyor. Aynı zamanda "Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?" gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) olanlar da ne kadar birikimle, hangi şartlarda emekli olacağını merak ediyor. İşte detaylar...
01.11.2021 09:31
- Son Güncelleme: 01.11.2021 09:31
BES'te, emeklilik yaşı belli; sistemde en az 10 yıl kalınması ve 56 yaşının doldurulmuş olması gerekiyor. Düne kadar özel emeklilikten bahsedilmezdi, artık gerekli şartları yerine getirenler BES'ten emekli oluyor.
DOKUZ AYDA 23 BİN EMEKLİ
Bugüne kadar BES'ten, 161 bin kişi emekli oldu. Bir başka ifadeyle, 161 bin özel emekli var. Özellikle son iki yılda emekli sayısının arttığı görülüyor ki, 2020'nin başından bu yana 48 bine yakın kişi sistemden emekli olmuş, bunun da 23 binden fazlası bu yılın 9 ayında emekliği elde etmiş.