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Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

Çalışanlar iş yaşamları boyunca güzel bir emekliliğin hayalini kuruyor. Aynı zamanda "Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım?" gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) olanlar da ne kadar birikimle, hangi şartlarda emekli olacağını merak ediyor. İşte detaylar...

01.11.2021 09:31 - Son Güncelleme: 01.11.2021 09:31
Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

BES'te, emeklilik yaşı belli; sistemde en az 10 yıl kalınması ve 56 yaşının doldurulmuş olması gerekiyor. Düne kadar özel emeklilikten bahsedilmezdi, artık gerekli şartları yerine getirenler BES'ten emekli oluyor.

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Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

Sık sık 'şu kadar süre BES'teyim nasıl emekli olurum, emekli olursam ne kadar para alırım' gibi sorular soruluyor.

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

DOKUZ AYDA 23 BİN EMEKLİ
Bugüne kadar BES'ten, 161 bin kişi emekli oldu. Bir başka ifadeyle, 161 bin özel emekli var. Özellikle son iki yılda emekli sayısının arttığı görülüyor ki, 2020'nin başından bu yana 48 bine yakın kişi sistemden emekli olmuş, bunun da 23 binden fazlası bu yılın 9 ayında emekliği elde etmiş.

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

Sistemin başlarında, "kim 56 yaşına kadar bekleyecek, bekleyecek de ne olacak?" şeklinde eleştiriler vardı. Bugün gelinen nokta ortada; sistemden yüz binlerce kişi şakır şakır emekli oluyor.

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

Olurken de hem fonlarda değerlenmiş kendi birikimlerini hem de devletin kendileri adına ödediği yüzde 25 katkıyı ve katkının da değerlenmiş halini alıyor.

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