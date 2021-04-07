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Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası! İşte şartlar…

Gündemde oldukça dikkat çeken ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası ile ihtiyaç duydukları krediyi çekebiliyor. Peki Halkbank ne kadar tutarlarda krediyi ne kadar faiz ile sunuyor? Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası ile ilgilenen binlerce kadın detayları araştırmaya başladı. Peki şartlar neler, bu kampanyadan yararlanmak ve bir çok ihtiyacını karşılamak isteyenler hangi şartları taşımalı? İşte tüm bilgiler…

07.04.2021 12:53 - Son Güncelleme: 07.04.2021 12:53
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası! İşte şartlar…

Gündemde oldukça dikkat çeken ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası ile ihtiyaç duydukları krediyi çekebiliyor. Peki Halkbank ne kadar tutarlarda krediyi ne kadar faiz ile sunuyor? Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası ile ilgilenen binlerce kadın detayları araştırmaya başladı. Peki şartlar neler, bu kampanyadan yararlanmak ve bir çok ihtiyacını karşılamak isteyenler hangi şartları taşımalı? İşte tüm bilgiler…

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Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası! İşte şartlar…

Bankalar kredi kampanyaları yaparken ev hanımlarını da ihmal etmiyor ve ona özel fırsatlar sunuyor. Halkbank çalışmayan kadınları da düşünerek kredi kampanyası başlattı, ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası oldukça heyecanlandırdı. Binlerce ev hanımı kredi detaylarını ve koşullarını merak ederek araştırma yapıyor. Halkbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için sunulan şartların neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası! İşte şartlar…

EV HANIMLARINA ÖZEL HALKBANK KREDİ KAMPANYASI

Halkbank tarafından ev hanımlarına sunulan 'Özel Kredi' ile çalışmayan ev hanımları bankadan kredi kullanabilir. Bireysel kredi grubunda olan kredinin limiti 10 bin TL ile 15 bin TL olarak iki gruba ayrılmıştır.

Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası! İşte şartlar…

Süratli krediye SMS bankacılığı, mobil bankacılık, intenet şubesi ve Halkbank dialog üzerinden başvuru yapılabilmektedir. SMS ile başvuru yapmak için KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar yazılarak 2452'ye kısa mesaj gönderilmelidir.

Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına özel 2021 Halkbank kredi kampanyası! İşte şartlar…

Kredilerde 36 aya kadar vade seçeneği sunulmakta.

Kredilerde sabit faiz sistemi uygulanmakta.

10 bin TL'lik kredilerde talep edilen faiz oranı %2,66, talep edilen tahsis ücreti ise 52,50 TL'dir.