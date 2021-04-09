Ev hanımlarına evde ek gelir fırsatı! Milyonları ilgilendiriyor! İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı!
Gündemde milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren bir haber İŞKUR'dan geldi ve detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Kadınların istihdamını arttırmak ve ev hanımı olsa da çalışma hayatına atılmasını, evine ek gelir getirmesini sağlamak amacıyla İŞKUR evde paketleme işi başvuruları alınıyor. Milyonlarca vatandaş İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranını merak ederek gündemde sıklıkla sorguluyor. Peki tüm ev hanımları İŞKUR evde paketleme işi başvurusu yapabiliyor mu, şartlar neler? Çalışma şekli nasıl oluyor, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler…
Gündemde milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren bir haber İŞKUR'dan geldi ve detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Kadınların istihdamını arttırmak ve ev hanımı olsa da çalışma hayatına atılmasını, evine ek gelir getirmesini sağlamak amacıyla İŞKUR evde paketleme işi başvuruları alınıyor. Milyonlarca vatandaş İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranını merak ederek gündemde sıklıkla sorguluyor. Peki tüm ev hanımları İŞKUR evde paketleme işi başvurusu yapabiliyor mu, şartlar neler? Çalışma şekli nasıl oluyor, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler…
Milyonlarca kişiye iş fırsatı sunan İŞKUR ev hanımlarına da destek olmak ve maddi gelir sağlamak amacıyla evde paketleme işi için başvurular alıyor. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınlar günde kaç saat çalışacaklarını, alternatiflerin neler olduğunu, İŞKUR evde paketleme işi başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor ve araştırıyor. Kadınların çalışma hayatına evlerinden de dahil olmasını sağlayacak bu iş alternatifi hakkında merak edilenler…
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?
Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak. Günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira üzeri gelir elde edilebilecek.
EVDE ÇORAP PAKETLEME NASIL YAPILIR?
Evde ek iş olarak çorap paketleme işi çok kolay bir iştir. Firmanın istediği şekilde verilen çorapları paketlere standart bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Evinizde böyle bir iş yaparak tüm ailenizle çalışabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz bu işi yaparak ek harçlık çıkarabilirsiniz.
Emekli iseniz maaşınıza destek olarak vaktinizi çorap paketleme ile geçirebilirsiniz. Böylece evinizden çıkmadan, oturduğunuz yerden, televizyon karşısında ve istediğiniz saatlerde çalışabilirsiniz. Evde çorap paketleme işi ile nasıl para kazanılır diye merak ediyorsanız tek yapmanız gereken;