375 TL'ye kadar nakit imkanı! KYK ile 'Harçlık Avans' nasıl kullanılır? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti ne kadar?
Harçlık avans nedir, nasıl kullanılır? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Ziraat Bankası'nın KYK alan üniversite öğrencilerine özel çıkardığı Genç Bankart'ın harçlık avans özelliği tam anlamıyla kavranmış değil. Bu noktada öğrenciler nasıl ve hangi şartlarda kullnılması gerektiğini merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere 2021 yılında lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira ve doktora öğrencilerine ise 1950 lira KYK burs parası ödeniyor. Peki, Harçlık avans nedir? Bankalarda harçlık avans sistemi nasıl çalışır? İşte, merak edilen tüm detaylar...
Harçlık avans birçok kişi tarafından kullanılan bir sistemdir. Öğrenciler harçlık avans kullanımının nasıl yapıldığı merak ediyor. Yaptıkları araştırmalarla, harçlık avansın hangi şartlarda kullanılacağını öğrenmeye çalışıyor. Harçlık avans nedir? Bankalarda harçlık avans sistemi nasıl çalışır? İşte, merak edilen tüm detaylar...
HARÇLIK AVANS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
* Burs ya da kredi çeken öğrencilerin ödemeleri dahilinde harçlık avanstan yapılan çekim bir sonraki ayın ödemesinden otomatik olarak düşmektedir. * Harçlık avans sistemi kartın ilk tesliminde aktif olmamakla beraber aktif edilmek istendiğinde kart sahibi tarafından Ziraat Bankası şubesine gidilerek aktive edilmektedir. Bu işlem için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
* Genç Bankkartın hem kredi kartı özelliği hem de banka kartı olma özelliği bulunmaktadır. Kredi kartını aktif hale getirmek ya da getirmemek için başvuru esnasında belirtilmesi gerekir.
* Harçlık avans uygulamasında nakit para çekimi yapılamazken, kredi kartı özelliğinde nakit çekim yapılabilmektedir.