375 TL'ye kadar nakit imkanı! KYK ile 'Harçlık Avans' nasıl kullanılır? Ziraat Bankası Harçlık Avans limiti ne kadar?

HARÇLIK AVANS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

* Burs ya da kredi çeken öğrencilerin ödemeleri dahilinde harçlık avanstan yapılan çekim bir sonraki ayın ödemesinden otomatik olarak düşmektedir. * Harçlık avans sistemi kartın ilk tesliminde aktif olmamakla beraber aktif edilmek istendiğinde kart sahibi tarafından Ziraat Bankası şubesine gidilerek aktive edilmektedir. Bu işlem için herhangi bir ücret alınmamaktadır.