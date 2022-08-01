Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! %42.35 zamla en az 3 bin 500 lira maaş! Hiç çalışmadan şartsız 4B’li Bağ-Kur’lu olun! SSK’da emekli gözükeceksiniz

Emeklilik isteyenlere ilaç gibi gelecek formüller! Artık çalışmayan ev hanımları da emekli olabilecek. İlerleyen yaşlarda bir çok ev hanımı geleceğini garanti altına almak adına emekli olmak istiyor. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu şartların sağlanması için ise belirli bir süre çalışmış olmak gerekiyor. Hiç çalışmamış ev hanımları ise çalışmadan emekliliği yolu var mı yok mu merak ediyor. Bu noktada "Ev hanımları emekli olabilir mi? Ev kadını nasıl emekli olur? Hiç çalışmayan bir kadın emekli olabilir mi, nasıl olur?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Milyonlarca ev hanımına müjde geldi. İşte detaylar...