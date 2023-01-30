Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! PTT’den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki, 2.750 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...