Ev hanımlarına 2.750 TL ödeme! PTT'den 2 ayda bir maaş gibi yatacak! Birkaç gün içinde hesaba geçiyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Bu olanaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Kadınlara bu kapsamda 2.750 TL ödeme yapılıyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
30.01.2023 16:38 - Son Güncelleme: 30.01.2023 16:38
Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki, 2.750 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...