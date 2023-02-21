Ev hanımlarına 2000 TL ödeme yapılacak! Maaş gibi 2 ayda 1 yatıyor! Birkaç gün sonra hesaplarda! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından yapılan yardımlar vatandaşlara maddi anlamda destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik çok fazla sayıda sosyal destek veriyor. Rastgele bir kazanç koşulu aranmayan bazı sosyal destekler ilaç gibi geliyor. 2.000 TL ödeme için vatandaşlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte merak edilenler...
21.02.2023 18:16 - Son Güncelleme: 21.02.2023 18:16
Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki kadınlara hangi sosyal yardımlar veriliyor? Nakit sosyal yardım almak isteyen kadınlara yapılan sosyal yardımların şartları nelerdir? 2.000 TL ödeme kimlere yapılıyor? İşte tüm detaylar haberimizde...