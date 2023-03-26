Ev hanımlarına 2.000 TL MAAŞ! TC'yi tuşlayan ATM'den otomatik alacak! 2 ayda 1 eksiksiz ödeme! Karşılıksız, geri ödemesiz... Çoğu kişinin haberi yok!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara yönelik nakdi destekler sağlanmaya devam ediliyor. Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 1000 TL olmak üzere iki ayda bir 2000 TL tutarında yardım aktarılıyor. Başvuruda bulunacaklar ise başvuru şartlarını ve yardım tutarını araştırıyor. İşte 2.000 TL yardıma ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...
26.03.2023 23:00 - Son Güncelleme: 26.03.2023 23:00