Ev hanımlarına 10.000 TL ödeme yapılacak! 7/24 hesaplara geçiyor ATM'den ansızın alabilirsiniz! Başvuru için nüfus cüzdanı yeterli!
Hepsi tek tek açıklandı. Anında 10.000 TL veriliyor. Bankalar doğrultusundan vatandaşa özel kazanç evrakı beyan etmeden 10 bin liraya kadar kredi fırsatı sunuluyor. Bankalar son yarıyılda kişilerin yaşamış oldukları nakit sıkıntılarını karşılamak amacıyla ideal faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Bankalar gerekli koşulları taşıyan vatandaşlara düşük faizli kredi imkanı tanıyor. Sizlerde bankaların internet sitelerini ziyaret ederek kredi kampanyaları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bankalar gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan kredi çekmek isteyen vatandaşlardan ekstra taleplerde bulunuyor. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda ise kredi alabilme ihtimaliniz ise son derece düşüyor. Bu haktan hiç çalışmayan ev hanımları da yararlanabilir. İşte merak edilenler!
Memur, sigortalı işçi, emekli, faiz geliri, kira geliri, ek gelir devamlı gelire sahip vatandaşlar için bankalar detaylı kredi paketleri hazırlayarak müşterilerine sunuyor. Ancak belgelendirebileceğiniz bir gelir belgesine sahip olmadığınızda ve kredi çekmek istediğinizde bankalar sizde ekstra birtakım taleplerde bulunuyor. Peki gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileri? Hangi şartlarda gelir belgesiz kredi veriyor? Çalışmayan ev hanımlarına kredi imkanı!
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Fibabanka müşterilerine özel, Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdan, 444 88 88 numaralı Telefon Bankacılığımızdan ve şubelerimizden aylık %2,19'dan başlayan faiz oranlarıyla Anında Kredi fırsatı!
Anında Kredi, 1.500 TL - 130.000 TL arası tutarlar için geçerlidir.
12-36 ay vade için geçerlidir.
50.000 TL ve altındaki kredi kullanımları için maksimum vade 36 ay, 50.001 TL-100.000 TL arası kullandırımlar için maksimum vade 24 ay, 100.001 TL ve üzeri kullandırımlar için maksimum vade 12 aydır.
****Kredi kullandırımı için bir belge sunmanıza gerek bulunmamaktadır.