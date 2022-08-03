Ev hanımlarına 10.000 TL ödeme yapılacak! 7/24 hesaplara geçiyor ATM’den ansızın alabilirsiniz! Başvuru için nüfus cüzdanı yeterli!

Anında Kredi, 1.500 TL - 130.000 TL arası tutarlar için geçerlidir.

12-36 ay vade için geçerlidir.

50.000 TL ve altındaki kredi kullanımları için maksimum vade 36 ay, 50.001 TL-100.000 TL arası kullandırımlar için maksimum vade 24 ay, 100.001 TL ve üzeri kullandırımlar için maksimum vade 12 aydır.

****Kredi kullandırımı için bir belge sunmanıza gerek bulunmamaktadır.