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Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Gündelik yaşantımızı sürdürebilmek ve gereksinimlerimizi karşılaşmak için para oldukça önemlidir. Son yarıyılda hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisine nail oluyor. İnternette yer alan haberlerle beraber binlerce birey cüzdanında bu paraların olup olmadığını kontrol ediyor. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr
18.11.2022 16:02 - Son Güncelleme: 18.11.2022 16:02
Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Müşterisinden almıştı tam 75 bin TL istiyor. Cebinizi kontrol edin. Gündelik yaşantımızda genellikle alışveriş esnasında kullandığımız paraların ne kadar olduğu dışında üzerindekilere pek çoğumuz dikkat etmeden cüzdanımıza atıyoruz. Hatalı basım olduğu iddia edilen paralar ilgi çekiyor. Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor. Siz de cebinizi kontrol edin. Servet taşıyor olabilirsiniz!

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Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden İslam Sancaktutan isimli işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor.

Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin ardından parada bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir süre inceledi.

Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü belirten Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi.

Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını söyleyen Sancaktutan, yüksek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.

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