Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Bu 50 TL bir anda 75 bin TL oldu, sizde de olabilir! Paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Müşterisinden almıştı tam 75 bin TL istiyor. Cebinizi kontrol edin. Gündelik yaşantımızda genellikle alışveriş esnasında kullandığımız paraların ne kadar olduğu dışında üzerindekilere pek çoğumuz dikkat etmeden cüzdanımıza atıyoruz. Hatalı basım olduğu iddia edilen paralar ilgi çekiyor. Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor. Siz de cebinizi kontrol edin. Servet taşıyor olabilirsiniz!