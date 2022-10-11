Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! TC'yi tuşlayan PTT'den otomatik alacak! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...
Devlet tarafından birçok alanda devlet desteği sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle kadınlara yapılan destek ödemeleri ön plana çıkıyor. Sosyal devlet olmanın gereği olarak yardımlar her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Şartlara uygun olan kişiler 2 ayda bir eksiksiz bir şekilde 1.000 TL ödemelerini alacaklar. İşte kadınlara sağlanan maaş gibi ödeme desteği haberimizde...
11.10.2022 11:46 - Son Güncelleme: 11.10.2022 11:46
Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı: "Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL'den 150 bin TL'ye, ev onarım yardımını 25 bin TL'den 75 bin TL'ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL'lik tutarı 500 TL'ye, Çoklu Doğum Yardımını 215 TL'den 400 TL'ye, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik" dedi.
SOSYAL YARDIMLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılan başvuru ile belirlenen hak sahiplerine ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından banka/PTT hesabı üzerinden yatırılıyor.