Ev hanımlarına 1.000 TL MAAŞ! TC’yi tuşlayan PTT’den otomatik alacak! 2 ayda bir cebe eksiksiz ödeme girecek! Tamamen karşılıksız...

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı: "Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL'den 150 bin TL'ye, ev onarım yardımını 25 bin TL'den 75 bin TL'ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL'lik tutarı 500 TL'ye, Çoklu Doğum Yardımını 215 TL'den 400 TL'ye, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik" dedi.