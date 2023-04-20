Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...
Türkiye birçok alanda gerçekleşecek reformlara hazırlanıyor. Bu yapılacak düzenlemeler kapsamında ailelerin korunması sağlanacak ve aile kurulmasını kolaylaştıracak adımlar atılacak. Özellikle kadınlara birçok alanda destek verilecek. İşte pakete ilişkin detaylar haberimizde...
20.04.2023 12:20 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:20
AK Parti seçim beyannasinde yer alan aile koruma kalkanıyla beraber hem ailenin korunması, hem de kadınlar, çocuklar için destek sağlanacak. 6 adımla gerçekleşecek destek paketiyle erken emeklilik imkanı sağlanacak. Ayrıca finansal ödemelerle de desteklenecek. Peki, kimler bu haktan yararlanacak? Kimlere destek verilecek? İşte detaylar...