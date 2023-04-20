RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...

Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...

Türkiye birçok alanda gerçekleşecek reformlara hazırlanıyor. Bu yapılacak düzenlemeler kapsamında ailelerin korunması sağlanacak ve aile kurulmasını kolaylaştıracak adımlar atılacak. Özellikle kadınlara birçok alanda destek verilecek. İşte pakete ilişkin detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
20.04.2023 12:20 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:20
6 adımlı aile destek paketi geliyor! Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...

AK Parti seçim beyannasinde yer alan aile koruma kalkanıyla beraber hem ailenin korunması, hem de kadınlar, çocuklar için destek sağlanacak. 6 adımla gerçekleşecek destek paketiyle erken emeklilik imkanı sağlanacak. Ayrıca finansal ödemelerle de desteklenecek. Peki, kimler bu haktan yararlanacak? Kimlere destek verilecek? İşte detaylar...

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6 adımlı aile destek paketi geliyor! Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...

Türkiye önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok alanda gerçekleşecek reformlara hazırlanıyor.

6 adımlı aile destek paketi geliyor! Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...

Sabah'ta yer alan Faruk Erdem'in haberine göre, yapılacak yeni düzenleme ile ailelerin korunmasını sağlayacak ve kurulmasını kolaylaştıracak adımlar atılacak.

6 adımlı aile destek paketi geliyor! Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...

Bu paket özellikle emeklilik sisteminde de yenilikleri getirecek. Böylece özellikle anneler için esnek emeklilik yaşı sağlanacak. Çocuk sayısına göre annelerin erken emekli olmaları kolaylaşacak.

6 adımlı aile destek paketi geliyor! Ev hanımlarına 10 yıl erken emeklilik + 12.000 TL prim desteği! Annelere yıpranma hakkı, sigorta, esnek çalışma...

Bütün bunların yakınında ev kadınlarının emekli olmaları için maddi destekler sağlanırken evlenmek isteyenlere de finansal katkı yapılacak.

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