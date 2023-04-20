DSİ İŞÇİ ALIMI SON BAŞVURU GÜNÜ! DSİ personel alımı başvuru ekranı! Aşçı, bahçıvan...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yappılacak. 17 Nisan Pazartesi itibarıyla başlayan DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuruları devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenler Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla başvuru işlemlerini yapabiliyor. Peki DSİ 2023 işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman? Kura yeri ve saati belli oldu mu? İşte branş dağılımı, başvuru şartları, DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuru ekranı ve kontenjanlar...