XXL 85 TL! Ayçiçek yağı, mercimek... Arefe geldi, A101’de fiyatlar DÜŞTÜ! 19-20-21 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi!

A101'de Arefe ve Ramazan Bayramı indirimi başladı. Yeni A101 aktüel ürünler kataloğunu yayımlanmasıyla internet arama motorlarında 'Bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. 19 Nisan itibariyle başlayan indirim günleri 20-21-22-23 Nisan 2023 ve diğer günlerde de devam edecek. Arefe ve Bayram hazırlığı yapan vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını bu hafta A101'den ucuza karşılayabilecek. Kataloğa göre XXL mercimek 85 TL'ye düştü. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.