Ev hanımları emekli olma başvuru şartları! Hiç sigortalı işte çalışmamış ev hanımları da emekli olacak!
Ev hanımları emekli olma başvuru şartları nedir? Sigortası olmayan ve 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı verilmesini düzenlemesini ön gören Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 'na sunuldu.Söz konusu kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu 'na gönderilmesi ve daha sonra işleme alınması bekleniyor. Teklif TBMM Genel Kurulu'ndan da geçtikten sonra düzenleme hayata geçecek ve ev hanımlarına emeklilik hakkı verilecek. Konu ile ilgili yapılan açıklamada , ev hanımlarına emeklilik için 3 şart aranacağı bildirildi. İşte emekli olma başvuru şartları takvim.com.tr'de
Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor. Ülkemizde kadının iş yaşamına katılımı destekleniyor. birçok pozitif ayrımcılık sağlanırken, kariyer yapmak isteyenlerin aile hayatına da zaman ayırabilmesi için de ek çalışmalar var. Çocukların anne bağından kopmaması için doğumdan sonra yarım zamanlı çalışma, doğum izni sırasında maaşın ödenmesi gibi uygulamalar var. Annelere emzirme ödeneği bile veriliyor. Çalışan kadınlar kadar kendisini ailesine adayıp çalışmayanlar da var. Ya da ev işleri ile ailesine destek olan binlerce kişi var. Hiç sigorta girişi olmayan kadınlara borçlanma ile emeklilik yolu açılıyor. Bu konudaki çalışma komisyona gönderildi. Değerlendirilip çözüme ulaşması bekleniyor. Peki hiç sigortası olmayan ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
EV HANIMLARINA BORÇLANMA ŞANSI
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
YURT DIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi: