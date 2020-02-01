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SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu!

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! Emeklilerin en önemli ek ödemelerinden biri hiç kuşkusuz ki bayram ikramiyesi. 2018'in Ramazan Bayramı itibarıyla ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi şu ana kadar 4 kez ödendi. Emekliler 4 bayramda 4 bin TL ek ödeme aldı. Emekliler bu yıl 2 ikramiye daha alacak. Emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihler belli oldu.

01.02.2020 10:01 - Son Güncelleme: 10.02.2020 13:00
SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler 2018 yılından itibaren yeni bir ek ödeme daha alıyor. 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her bayram öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri için devletin kasasından her bayram öncesi 11 milyar TL çıkıyor. İkramiye yalnızca emeklilere değil, devletten aylık alanlara da ödeniyor.

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SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

ÖNCE PROMOSYON ALACAKLAR

Emekliler bayram ikramiyesinden önce promosyon ödemesi alabilecek. Bankalar maaşlarını taşımaları karşılığında emeklilere promosyon ödemesi yapacak. Promosyon ödemeleri dolaylı eklerle 2500 TL'yi görmüş durumda. Promosyon için Türkiye Bankalar Birliği ile SGK şubat ayında bir araya gelecek. Mart ayında promosyon ödemeleri alınabilecek.

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BU YIL DA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Emeklilere şu ana kadar 4 kez ödenen bayram ikramiyesi 2020 yılında da 2 kez ödenecek. Emekliler toplamda 2 bin TL ek ödemeyi daha cebine koyacak.

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI OLACAK MI?

Emekliler bayram ikramiyesine zam bekliyor. İkramiyeye enflasyon oranınca zam yapılması isteniyor. Zam gerçekleşirse emekliler yüzde 11,84 zamlı ödeme alacak. Bu da toplamda 236 TL'lik bir artış sağlayacak. Ancak zam ile ilgili bir açıklama yok.

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