SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu!

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! Emeklilerin en önemli ek ödemelerinden biri hiç kuşkusuz ki bayram ikramiyesi. 2018'in Ramazan Bayramı itibarıyla ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi şu ana kadar 4 kez ödendi. Emekliler 4 bayramda 4 bin TL ek ödeme aldı. Emekliler bu yıl 2 ikramiye daha alacak. Emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihler belli oldu.

01.02.2020 10:01 - Son Güncelleme: 10.02.2020 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





