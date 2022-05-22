Ev hanımı, işsiz, emekli ve dul kişileri kapsıyor! Paralar takır takır iade ediliyor! 9 gün kaldı! Düzeltme dilekçesi ile belediyeye başvuranlar...

Ev hanımı, işsiz, emekli ve dul kişileri kapsıyor! Paralar takır takır iade ediliyor! 31 Mayıs son! Düzeltme dilekçesi ile belediyeye başvuranlar kazanacak. Evi olanlar binlerce kişi bu detayları öğrendikten sonra hemen harekete geçiyor ve paraları ceplerine geri iniyor. Emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar listelendi. Öncelikle şunu belirtelim ki emlak muafiyeti için başvurulacak konutun yazlık ev olmaması gerekiyor. İşte diper tüm detaylar...