Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!

Şehir:Şanlıurfa



Konut Satış Adedi: 1.759



Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2



Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754



Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050



Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18



Geri Dönüş Süresi (yıl): 17



(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)