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Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!

Türkiye genelinde konut satışları ile ilgili Şubat ayı endeksi açıklandı. Verilere göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 15 ile Edirne, yüzde 6 ile Bartın, Afyonkarahisar ve Tekirdağ, yüzde 5 ile Van geldi. İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

21.03.2021 21:16 - Son Güncelleme: 21.03.2021 21:16
Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!

Şehir:Şanlıurfa

Konut Satış Adedi: 1.759

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050

Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18

Geri Dönüş Süresi (yıl): 17

(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!

Şehir:Hatay

Konut Satış Adedi: 1.380

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08

Geri Dönüş Süresi (yıl): 21

Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!

Şehir: Kayseri

Konut Satış Adedi: 1.695

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280

Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59

Geri Dönüş Süresi (yıl): 27

Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!

Şehir: Malatya

Konut Satış Adedi: 650

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8

Geri Dönüş Süresi (yıl): 23

Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!

Şehir: Konya

Konut Satış Adedi: 1.885

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.044

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 300.480

Yıllık Değer Değişimi (%): 30,36

Geri Dönüş Süresi (yıl): 22