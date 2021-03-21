Bu illerde evi olanlar yaşadı! Ev fiyatları tavan yaptı!
Türkiye genelinde konut satışları ile ilgili Şubat ayı endeksi açıklandı. Verilere göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 15 ile Edirne, yüzde 6 ile Bartın, Afyonkarahisar ve Tekirdağ, yüzde 5 ile Van geldi. İşte konut fiyatları en çok artan şehirler
21.03.2021 21:16
- Son Güncelleme: 21.03.2021 21:16
Şehir:Şanlıurfa
Konut Satış Adedi: 1.759
Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050
Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18
Geri Dönüş Süresi (yıl): 17
(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)