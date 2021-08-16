Ev almak isteyenler kafayı yedi! Ziraat Bankası resmen duyurdu ve yayınlandı! Hisseli daire 25.000 TL'ye satılıyor
Ziraat Bankası ev alabilmek isteyen vatandaşlara duyurdu. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü doğrultusundan alınan verilere göre çok sayıda ev satışa çıkartılmış durumda. Bu bağlamda vatandaşlar Ziraat Bankası internet sitesinden ev fiyatlarına bakaniliyor. Sattığı konutlar ile alakalı ideal kredi koşulları da yayınlayan bankalar, bu cezbedici yanları ile sık sık tercih ediliyor. Öte yandan 2021 senesinde da bankaların gayrimenkul satışları devam ediyor. Bu sene her vaktinden daha çok talep gören banka gayrimenkul satışları, pek çok soruyu da yanında getiriyor.
Ziraat Bankası tarafından satılan evler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda ucuz evler oldukça tercih ediliyor. Bankanın ilanlarını haberimizde sizlere iletiyoruz. Dışarıdan ev almaya göre daha karlı olabilen bankadan ev almak, pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. İlk kez, bankadan ev almaya niyetlenen vatandaşlar ise konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, bankadan satılık ev alınır mı? Bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Bankadan icralık ev nasıl alınır? İşte bankadan icralık ev takibi ve daha fazlası…
Bankadan Satılık Ev Alınır Mı?
Sahibinden ve emlak ofislerinden satılan konutlardan daha karlı bir alışveriş alanı olan bankalardan ev satın almak ile ilgili vatandaşlar pek çok sorunun cevabını merak ediyor. Peki, bankadan satılık ev alınır mı? Bankalardan ev almanın hukuki olarak hiçbir sakıncası bulunmuyor.
Bankaların Satışa Çıkardıkları Evler, Daireler Nasıl Alınır?
Bankalar borçlanma yoluyla kendi bünyesine geçen evleri, satışa çıkarabiliyor. Peki, bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Öncelikle bankaların kamuoyu ile paylaştığı satış ilanlarının takip edilmesi gerekiyor. Ardından satın alınılacak olan gayrimenkule başvuru yapmak gerekiyor.
İhale usulü satılan bu yapılara alıcı olan kişi iki şekilde başvuru yapabiliyor. Bankanın müşterisi olan kişiler, icra yolu ile başvuru yapabilirken; banka müşterisi olmayan kişiler şubeye gidip, teminat yatırma yoluyla satış ihalesine girebiliyor. Başvurunun ardından ise söz konusu gayrimenkul ile ilgili teklif verme işlemi gerçekleştiriliyor.
Bankadan İcralık Ev Nasıl Alınır? İşte Bankadan İcralık Ev Takibi…
Banka aracılığıyla icralık ev almak isteyen kişilerin öncelikle; "bankalardan icralık ev nasıl alınır?" sorusunun yanıtını bilmesi gerekiyor. Bankalardan satışa konulan gayrimenkullerin tamamı iki usulle kamuoyu ile paylaşılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Vakıfbank gibi pek çok banka, satışını gerçekleştirecek olduğu gayrimenkullerin bir listesini kendi sitesinden kamuoyunun bilgisine sunuyor.
Öte yandan özel bankaların bazıları anlaşmalı olduğu aracı kurumların sitelerinden bu gayrimenkulleri satışa sunuyor. Böyle bir durumda bankanın gayrimenkul sayfasında satışa çıkarılan sitenin bir bağlantısı bulunuyor. Her iki koşulda da kişilerin bu ilanları sürekli olarak takip edip, kendilerine uygun olanlarını seçmesi gerekiyor.