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Günlük sadece 2,39 TL'ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor

Ayda 10 günden az çalışan ev hizmetlilerinin sigortalarını yaptırmak gerekiyor. Günlük sigorta prim tutarı olarak 2,39 TL ödeyerek bu hizmetten faydalanmak yarar sağlıyor. Ancak burada 10 gün detayı ödemeler için önem arz ediyor. İşte ayrıntılar...

16.08.2021 09:13 - Son Güncelleme: 16.08.2021 09:13
Günlük sadece 2,39 TL’ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor

Ay içerisinde 10 günden az çalışan ev hizmetlilerinin sigortalarının yapılması gerekip gerekmediği konusunda çok fazla soru soruluyor.

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Günlük sadece 2,39 TL’ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor

Öncelikle, ev hizmetlerinde düzenli olmayan ancak ay içerisinde 5 - 6 gün dahi çalıştırılan kişilerin sigortalarının yapılması çok önemli.

Günlük sadece 2,39 TL’ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor

Bu kişilerin sosyal güvenceye kavuşmaları, ev içerisinde yaşayabilecekleri bir olumsuzluk ve kaza halinde sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri ve ev sahiplerinin de kendilerini güvence altına almaları için bu sigorta çok önemli. 'Aman ne olacak' demeden günlük 2.39 TL'yi ödeyerek güvenceli alanda kalmak gerekiyor.

Günlük sadece 2,39 TL’ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor

10 GÜN FARKI NEDİR?
Milliyet'in haberine göre ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlisi olarak çalıştırılan kişiler için bütün sigorta kollarına prim ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ay içerisinde 10 gün ve daha fazla ev hizmetlisi olarak çalışan kişiler, emeklilik, genel sağlık sigortası ve analık gibi bütün sigorta kollarından çalıştıkları gün sayısı doğrultusunda faydalanabiliyorlar.

Günlük sadece 2,39 TL’ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor

Ancak ay içerisinde 10 günden az süreyle ev hizmetlisi olarak görev yapan kişiler için yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna prim yatırılması gerekiyor.

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