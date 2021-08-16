Günlük sadece 2,39 TL’ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor

10 GÜN FARKI NEDİR?

Milliyet'in haberine göre ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlisi olarak çalıştırılan kişiler için bütün sigorta kollarına prim ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ay içerisinde 10 gün ve daha fazla ev hizmetlisi olarak çalışan kişiler, emeklilik, genel sağlık sigortası ve analık gibi bütün sigorta kollarından çalıştıkları gün sayısı doğrultusunda faydalanabiliyorlar.