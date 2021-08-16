Günlük sadece 2,39 TL'ye sigorta! SMS ile başvuru yapılıyor
Ayda 10 günden az çalışan ev hizmetlilerinin sigortalarını yaptırmak gerekiyor. Günlük sigorta prim tutarı olarak 2,39 TL ödeyerek bu hizmetten faydalanmak yarar sağlıyor. Ancak burada 10 gün detayı ödemeler için önem arz ediyor. İşte ayrıntılar...
Ay içerisinde 10 günden az çalışan ev hizmetlilerinin sigortalarının yapılması gerekip gerekmediği konusunda çok fazla soru soruluyor.
Öncelikle, ev hizmetlerinde düzenli olmayan ancak ay içerisinde 5 - 6 gün dahi çalıştırılan kişilerin sigortalarının yapılması çok önemli.
Bu kişilerin sosyal güvenceye kavuşmaları, ev içerisinde yaşayabilecekleri bir olumsuzluk ve kaza halinde sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri ve ev sahiplerinin de kendilerini güvence altına almaları için bu sigorta çok önemli. 'Aman ne olacak' demeden günlük 2.39 TL'yi ödeyerek güvenceli alanda kalmak gerekiyor.
10 GÜN FARKI NEDİR?
Milliyet'in haberine göre ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlisi olarak çalıştırılan kişiler için bütün sigorta kollarına prim ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ay içerisinde 10 gün ve daha fazla ev hizmetlisi olarak çalışan kişiler, emeklilik, genel sağlık sigortası ve analık gibi bütün sigorta kollarından çalıştıkları gün sayısı doğrultusunda faydalanabiliyorlar.